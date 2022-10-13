Россия может нанести удар по газотранспортной системе Украины, — Зеленский

Главное: Россия может повредить украинскую систему ГТС, по которой идут поставки газа в Европу. Так она попытается добиться разрешения запустить Севпоток-2, считает президент Украины Владимир Зеленский.

Детали: Россия может нанести удар по газотранспортной системе Украины, чтобы потребовать от Европы запустить Северный поток-2, считает президент Владимир Зеленский. О такой вероятности он заявил в интервью немецкой телекомпании ZDF.

«Они нанесут удары по ГТС Украины. Чтобы их не обвинили, они сделают теракт на своей территории. Им все равно что взрывать. Обвинят нас, чтобы ударить по нашей ГТС», — сказал он.

После этого, считает Зеленский, президент РФ Владимир Путин скажет Европе, что нет возможности поставлять газ и надо запускать «Северный поток-2», «иначе Европа останется без газа из-за Украины».

«Сейчас нужна позиция, если Россия будет продолжать взрывать энергосистему Европы, «мы Северный поток-2 не запустим и санкции не снимем», — добавил президент Украины.

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