Стало известно, какие страны не осуждают аннексию украинских областей Россией

Главное: В ООН осудили аннексию Россией территории четырех областей Украины. Принята резолюция.

Детали: Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, которая осуждает аннексию Россией территории четырех областей Украины. Стало известно, какие страны ее не поддержали.

За документ проголосовали 143 страны из 193. При этом 35 членов ООН воздержались, а еще пять выступили против – Россия, Беларусь, КНДР, Никарагуа и Сирия.

Отметим, что среди воздержавшихся были такие крупные страны как Китай и Индия.

В тему: Стало известно, сколько россиян поддерживает аннексию украинских территорий.