Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 63,8 тысяч солдат

Главное: РФ потеряла в войне 63,8 тысяч солдат. Уничтожено 2 511 танков.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на четверг, 13 октября.

Сообщается, что погибли 63,8 тысяч солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 2 511 танков, 5 167 боевых бронированных машин, 1 556 артиллерийских систем, 357 реактивных систем залпового огня, 183 средства ПВО, 268 самолетов, 240 вертолетов, 1 182 БПЛА оперативно-тактического уровня, 316 крылатых ракет, 16 кораблей/катеров, 3 935 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 140 единиц специальной техники.

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