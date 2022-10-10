В ООН обратили внимание на нарушения прав верующих УПЦ

Главное: Представительство УПЦ при европейских международных организациях будет способствовать международным организациям в получении достоверной информации о нарушении прав верующих УПЦ.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека упоминаются факты нарушения прав верующих Украинской Православной Церкви.

Отмечается, что неблагоприятное отношение к Украинской Православной Церкви является дискриминацией по признаку вероисповедания или принадлежности к определенной религиозной группе.

Следует обратить внимание, что этот документ был обнародован по результатам исследования УВКПЧ ООН соблюдения прав человека в Украине в различных сферах и охватывает период с 01 февраля 2022 года по 30 июля 2022 года.

Именно в этот период на официальных сайтах УПЦ было опубликовано заявление Киевской митрополии УПЦ о решениях о запрете деятельности религиозных общин Украинской Православной Церкви, заявление Юридического отдела УПЦ о незаконных решениях органов местного самоуправления о запрете деятельности религиозных общин Украинской Православной Церкви.

Аналогичные заявления и сообщения были распространены церковными и светскими СМИ, которые привлекли внимание к нарушениям прав верующих и религиозных организаций УПЦ решениями органов местного самоуправления о приостановлении, запрете или ограничении деятельности.

Принятие во внимание структурами ООН этих заявлений свидетельствует о том, что проявления ненависти, агрессии и акты дискриминации в отношении религиозных организаций УПЦ и ее верующих являются предметом мониторинга на международном уровне и в дальнейшем будут вызывать реакцию международного сообщества.

«Органам местного самоуправления и другим лицам следует учесть, что нормы международного права запрещают любые проявления ненависти на религиозной почве, а существующие мониторинговые миссии международных организаций отслеживают такие проявления.

Представительство УПЦ при европейских международных организациях еще раз подчеркивает, что Украинская Православная Церковь является независимой религиозной конфессией с центром управления в г. Киеве, верующие которой являются гражданами Украины, действует в рамках законодательства Украины и выступает против вражды на религиозном или любой другой почве.

Поэтому решение органов местного самоуправления об ограничении прав верующих и религиозных организаций УПЦ, в том числе попытки «приостановить», «запретить», «ограничить» или другим способом лишить прав или создать препятствия законным правам верующих УПЦ, является нарушением как национального законодательства, так и и норм международного права, а следовательно, такие решения не имеют никакой юридической силы",- отметили в сообщении.

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