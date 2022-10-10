УПЦ передала гуманитарную помощь на 79 тыс грн на Черниговщину

В Киеве и других городах снова паника - выстраиваются очереди за бензином и едой

Путин и Медведев угрожают Украине повторением массированных ударов по инфраструктуре

Украину готовят к веерным отключениям электроэнергии

В Киеве Социальный отдел УПЦ передал продуктовые наборы семьям переселенцев

Красный Крест не приостанавливает работу в Украине

Братия Святогорской лавры нуждается в помощи

Военные рассказали, как Россия била по Украине

В ООН обратили внимание на нарушения прав верующих УПЦ

МВФ предупредил о грандиозной глобальной рецессии

Стало известно, когда в Украине устранят проблемы с энергетической инфраструктурой

10.10.22 15:33

Украину готовят к веерным отключениям электроэнергии

10.10.22 15:17

Путин и Медведев угрожают Украине повторением массированных ударов по инфраструктуре

10.10.22 12:12

Из-за обстрелов возможны перебои со светом по всей Украине

10.10.22 10:10

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 62 870 солдат

10.10.22 09:23

Кроме Киева Россия сегодня атаковала больше 10 украинских городов

10.10.22 08:59

Киев снова атакован, утром прогремело несколько взрывов в центре города

09.10.22 19:52

В результате взрыва на Крымском мосту погибла семейная пара историков, снимавших фильм про Романовых

09.10.22 10:45

В Москве идет большая «чистка» высшего военного руководства?

08.10.22 21:09

Установлен владелец грузовика, взорвавшегося на Крымском мосту и количество погибших

08.10.22 13:02

Взорван Крымский мост. Есть информация, что за этим стоит СБУ