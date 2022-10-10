УПЦ передала гуманитарную помощь на 79 тыс грн на Черниговщину

Главное: Социальный отдел Украинской Православной Церкви передала гуманитарный груз на Черниговщину на сумму 79 тыс. грн.
Детали: Сотрудники Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам передали жителям пострадавших сел Черниговской области гуманитарную помощь, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм «Церква допомагає».
Черниговчане получили продукты, предметы личной гигиены и бытовой химии.
Помощь распределяли через приходы Украинской Православной Церкви.
Одну часть гуманитарной помощи получили верующие церкви святого Архистратига Михаила села Брусилов, а другую — община храмового комплекса близ Дома преподобного Лаврентия Черниговского, в котором действует благотворительная трапезная.
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