Военные рассказали, как Россия била по Украине

Главное: Стало известно, как именно Россия била по Украине. И откуда именно.
Детали: Генштаб ВСУ поведал, как именно Россия атаковала нашу страну в понедельник, 10 октября. Появились подробности ракетных ударов.
Сообщается, что россияне использовали 84 крылатые ракеты, а также 24 беспилотных летательных аппарата, тринадцать из которых это иранские «Шахид-136».
Информируется, что ПВО сбили 56 целей: 43 крылатые ракеты и 13 БПЛА (из них 10 типа «камикадзе»).
Отмечается, что запуски происходили из районов Каспийского моря и Нижнего Новгорода.
Кроме этого РФ била дронами с территории Беларуси и Крыма.
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