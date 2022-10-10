Красный Крест не приостанавливает работу в Украине

Главное: В Украине не приостанавливается работа Красного Креста. Даже из-за вопросов безопасности.

Детали: Как стало известно в понедельник, 10 октября, Международный комитет Красного Креста не приостанавливает работу в Украине. Хотя об этом информировал Reuters.

Отмечалось, что причиной этому стал вопрос безопасности для сотрудников организации.

Ранее социальные сети писали, что один из ракетных ударов был нанесен рядом с офисом Красного Креста в Киеве. По предварительной информации погибших и пострадавших нет.

Однако Красный Крест заявил: «Мы сможем прекратить работу только тогда, когда закончится вооруженный конфликт. Так что эта информация не соответствует действительности».

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