Путин и Медведев угрожают Украине повторением массированных ударов по инфраструктуре

Главное: Владимир Путин заявил, что сегодня был нанесен массированный удар по объектам украинской инфраструктуры, а Дмитрий Медведев назвал сегодняшний ракетный удар «первым эпизодом».

Детали: Президент РФ Владимир Путин заявил, что сегодня утром был нанесен массированный удар по объектам украинской инфраструктуры - энергетической инфраструктуры, военного управления и связи. Он также намекнул, что подобные удары могут быть продолжены. Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

В свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал сегодняшний массированный ракетный удар по Украине «первым эпизодом» и призвал к «демонтажу политического режима Украины».

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