Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 62 870 солдат

Главное: Россия потеряла в войне 62 870 солдат. Уничтожено 2 495 танков.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на понедельник, 10 октября.

Сообщается, что погибли 62 870 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 2 495 танков, 5 149 боевых бронированных машин, 1 486 артиллерийских систем, 353 реактивных системы залпового огня, 181 средство ПВО, 267 самолетов, 235 вертолетов, 1 097 БПЛА оперативно-тактического уровня, 249 крылатых ракет, 15 кораблей/катеров, 3 908 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 136 единиц специальной техники.

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