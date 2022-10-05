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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Украинцев призвали экономить электроэнергию

Украинцев призвали экономить электроэнергию

Александр Панько
05.10.22 09:20
86
Украинцев призвали экономить электроэнергию

Главное: Электроэнергию в Украине стоит экономить. Ее потребление следует сместить на ночное время.

Детали: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал экономить электроэнергию. По его словам, ее потребление следует сместить на ночное время.

Отмечается, что без Запорожской АЭС, где находятся военные РФ, энергосистема Украины будет работать зимой с максимальной нагрузкой.

Сообщается, что каждый украинец может помочь сохранить энергетическую стойкость государства, сделав потребление энергии более разумным.

Поясняется, что нужно максимально сместить бытовое и промышленное потребление электроэнергии на ночные часы.

Кроме этого, по его словам, важно, по возможности, своевременно оплачивать полученные коммунальные услуги.

Ожидается, что экономия электричества поможет пройти зимний период "с небольшими потерями.

Резюмируется, что тарифы на электроэнергию на сегодня в Украине зафиксированы на таком уровне в зависимости от уровня потребления: до 250 кВт-ч в месяц – 1,44 грн/кВт-ч, более 250 кВт-ч – 1,68 грн/кВт-час.

В тему: Стало известно, что происходило с бюджетом Украины в сентябре.

Тэги: общество, экономика, электроэнергия, новости Украины

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