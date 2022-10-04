В УПЦ объяснили, как подготовиться к исповеди

Главное: Исповедь можно сравнить с больницей, в которой происходит исцеление души человека от грехов.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал священник Андрей Чиженко в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Исповедальный аналой — это хирургический стол, где главный Хирург — это Сам Бог, а священник является медбратом, ассистирует Ему. И, конечно, операция по отсечению греха от души, по ее исцелению — процесс болезненный, и часто очень болезненный. Необходимый, но болезненный. Это знает каждый человек, кто хоть раз исповедовался. Человеку, который идет на исповедь, нужно мужество, чтобы претерпеть процесс врачевания. И это мужество в первую очередь рождается в смирении, в желании исцелиться, вынуть из кровоточащей раны ядовитую занозу, причиняющую страшную и постоянную боль, муки совести, ничем более не угасимые, как только Таинством Исповеди», — отметил священник.

Он объяснил, что исповеднику необходимо понимать, что священник не желает «мучений» человека.

«Священник не палач, желающий мучений и казни вас как жертвы. Священник не судия, вершащий приговор и дающий наказание. Священник — это врач, притом врач любящий, который более других должен заставлять себя любить других людей. И потому исцеления, не оправдания себя, но именно Божественного исцеления, должен желать кающийся», — поделился отец Андрей.

Он напомнил, что таинство Покаяния разрушает гордыню и примиряет-соединяет человека с Богом.

«Священник многое может стерпеть. Нестерпима и мучительна для нас, священнослужителей, пустая формальная „мертвая“ исповедь. И когда человек раскрывает перед Богом всю свою мерзость, нечистоту и черноту, великое наслаждение священника видеть, как благодать Святого Духа исцеляет и врачует кающегося, вводя его в первозданную светлую райскую святость», — подытожил отец Андрей Чиженко.

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