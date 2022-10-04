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Новости > Стало известно, сколько садиков сегодня работают в Украине

Стало известно, сколько садиков сегодня работают в Украине

Агата Кловская
04.10.22 13:54
102
Стало известно, сколько садиков сегодня работают в Украине

Главное: По состоянию на 4 октября, образовательный процесс проходит в 9343 заведениях дошкольного образования. Онлайн работают 3644 заведения.

Детали: В настоящее время в Украине работают 9,3 тыс. заведений дошкольного образования, из них в оффлайн-режиме или в смешанном формате — 5,7 тыс. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

«По состоянию на 4 октября 2022 года образовательный процесс проходит в 9343 заведениях дошкольного образования. Из них в традиционном или смешанном формате предоставляют образовательные услуги 5663 детских садика, онлайн — 3644», — написал министр.

Более 655 тыс. воспитанников детских садов получают дошкольные образовательные услуги в разных формах, среди них почти 19,7 тыс. дошкольников — из числа переселенцев. Более 330 тыс. детей посещают дошкольные заведения очно, 250 тыс. — онлайн и 74,4 тыс. — смешано.

На временно оккупированных территориях, как сообщил министр, расположено 1193 детских сада.

В тему: В Украине разработали четыре модели организации образовательного процесса в условиях войны.

Тэги: общество, детский сад, образование, садик, новости Украины, Сергей Шкарлет, война в Украине

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