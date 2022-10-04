Управделами УПЦ объяснил, что значит «быть самим собой»

Главное: Понятие «быть самим собой» часто связывают с проявлениями гордыни, с грехами и недостатками, но для христианина важно стремится к своей истинной сущности — стать таким, таким задумал его Господь.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Обычно человек и сам не знает, какой же он на самом деле. Ведь для очень многих существование вне общества даже не представляется. Человек не остается наедине с собой и уж тем более наедине с Богом, потому и не может проявить себя подлинным. Его истинная личность скрыта от всех и от него самого. От всех, кроме Творца», — отметил митрополит Антоний.

Он подчеркнул, что истинную сущность каждого человека знает только Бог.

«Какие мы настоящие, знает только Бог, Он же знает и то, какими мы должны быть согласно Его замыслу. Воплощение этого Божьего замысла и есть наша главная цель — унаследовать Царство, уготованное для нас Господом. Ведь все мы несем в себе образ Творца. Но наша задача — стать и Его подобием...Быть по образу Божию свойственно нам по первому нашему сотворению, а стать по подобию Божию — зависит от нашей воли», — объяснил управделами УПЦ.

Владыка напомнил, что вся суть христианской жизни — соединить образ и подобие.

«Для христианина быть самим собой значит соответствовать замыслу Творца о себе. Восполнить образ Божий в себе, став Его подобием. Это достигается только исполнением заповедей, любовью к Богу и ближним. А все маски следует оставить», — подытожил управделами УПЦ.

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