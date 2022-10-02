На Виннитчине верующие УПЦ почтили чудотворную Барскую икону Богородицы

Главное: В Винницкой области верующие Украинской Православной Церкви почтили Барскую икону Богородицы.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, торжества в Барском женском монастыре возглавил митрополит Варсонофий.

После богослужения состоялся праздничный крестный ход вокруг соборного храма обители.

Архипастырю сослужили секретарь епархии, клирики благочиния и епархии, а также гости в священном сане из соседних епархий УПЦ.

За богослужением молилась настоятельница Барского и Браиловского женского монастырей — игуменья Антония (Стеценко); старшая сестра Барского монастыря — монахиня Димитрия (Филикова), сестры, паломники и прихожане обители.

Богослужебные песнопения исполнял сестринский хор под руководством монахини Епистимии.

Во время Божественной литургии были вознесены особые молитвенные прошения о мире на украинской земле.

После богослужения состоялся праздничный крестный ход вокруг соборного храма обители.

В завершение владыка Варсонофий прочитал молитву к Пресвятой Богородице и пожелал всем помощи и покровительства Божией Матери.

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