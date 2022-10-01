В Киеве Социальный отдел УПЦ передал гуманитарную помощь беженцам

Главное: Социальный отдел УПЦ передал 150 продуктовых наборов для переселенцев

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм «Церква допомагає», сотрудники Отдела по социально-гуманитарным вопросам Украинской Православной Церкви передали гуманитарную помощь переселенцам и социально незащищенным слоям населения.

«Сегодня раздача состоялась в храме святых Константина и Елены Подольского благочиния столицы. Совместно с настоятелем прихода протоиереем Андреем Вересюком было принято 150 человек, которым передали продуктовые наборы и бытовую химию. Также нуждающиеся переселенцы получили теплую одежду», — поделились в пресс-службе Социального отдела.

Как сообщалось ранее, каждую пятницу волонтеры и работники Социального отдела УПЦ кормят сотни нуждающихся в Южном вокзале столицы.

Присоединиться к помощи можно по реквизитам.

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