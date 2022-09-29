Финляндия закрывает границы для россиян

Главное: Финское правительство объявило, что туристические визы не будут выдавать россиянам уже с завтрашнего дня. Решения о въезде каждого отдельного россиянина будут рассматривать индивидуально.

Детали: Финляндия с пятницы, 30 сентября, закрывает границы для туристов из России. Большинство туристических виз аннулируют. Об этом объявил глава финского министерства иностранных дел Пекка Хаависто, сообщает местная газета Helsingin Sanomat.

«В этом случае путешественник больше не сможет въезжать в ЕС с визой, выданной Финляндией, через границу другого государства», — рассказал чиновник.

Однако визы можно получить для работы, учебы, лечения и посещения близких родственников.

Визовый режим также будет продолжен для дипломатических работников, а также их родственникам и «представителям оппозиции».

В МИД Финляндии также добавили, что решения о въезде каждого отдельного россиянина будут рассматривать индивидуально.

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