Украинские военные скоро получат зимнюю форму

Главное: Вскоре украинским военным выдадут зимнюю форму. Уже через пару недель.

Детали: Министр обороны Алексей Резников рассказал, когда военные получат зимнюю форму. Его цитирует «Интерфакс-Украина».

Он поведал: «Мы договорились с премьером, что максимально ориентируемся на нашего производителя. У нас 350 договоров отечественных и 123 иностранных. 23% западных, 77% наши».

Сообщается, что заказывалась форма еще летом.

Чиновник сказал: «Сегодня официально по всем стандартам 15 октября начинается зимний период. Понятно, что похолодать может раньше. Поэтому я сказал, что, если мы не успеваем завезти зимние куртки, то минимум главное — термобелье и флисовые куртки. Это уже как-то решает задачу переходного периода».

Отмечается: «У нас уже привезено и находится на складах 200 тысяч полноценного зимнего комплекта. Теперь — только развоз в боевые подразделения, они будут получать в первую очередь и не замерзнут. Это не считая спальных мешков, палаток, ТЭНов и так далее, конечно».

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