Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Украинские военные скоро получат зимнюю форму

Украинские военные скоро получат зимнюю форму

Агата Кловская
01.10.22 11:16
556
Украинские военные скоро получат зимнюю форму

Главное: Вскоре украинским военным выдадут зимнюю форму. Уже через пару недель.

Детали: Министр обороны Алексей Резников рассказал, когда военные получат зимнюю форму. Его цитирует «Интерфакс-Украина».

Он поведал: «Мы договорились с премьером, что максимально ориентируемся на нашего производителя. У нас 350 договоров отечественных и 123 иностранных. 23% западных, 77% наши».

Сообщается, что заказывалась форма еще летом.

Чиновник сказал: «Сегодня официально по всем стандартам 15 октября начинается зимний период. Понятно, что похолодать может раньше. Поэтому я сказал, что, если мы не успеваем завезти зимние куртки, то минимум главное — термобелье и флисовые куртки. Это уже как-то решает задачу переходного периода».

Отмечается: «У нас уже привезено и находится на складах 200 тысяч полноценного зимнего комплекта. Теперь — только развоз в боевые подразделения, они будут получать в первую очередь и не замерзнут. Это не считая спальных мешков, палаток, ТЭНов и так далее, конечно».

В тему: Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне уже 58 580 солдат.

Тэги: общество, зима, война, форма, Алексей Резников, ВСУ, новости Украины

Комментарии

Статьи

28.09.22 16:31

Украинцы недовольны уровнем доходов, но готовы снижать планку зарплат и далее

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Главный угольный трейдер Украины Дмитрий Коваленко во время войны продолжает работать с Россией: схемы, детали и подробности
29.09.22 23:43

Главный угольный трейдер Украины Дмитрий Коваленко во время войны продолжает работать с Россией: схемы, детали и подробности

Автор: Skelet.info

Выбор редакции
Хозяева Украины VS Хозяева мировых денег. Схватка начинается
Хозяева Украины VS Хозяева мировых денег. Схватка начинается
Хозяева Украины VS Хозяева мировых денег. Схватка начинается
Хозяева Украины VS Хозяева мировых денег. Схватка начинается
Украинская киноакадемия провернула коррупционную схему, раздерибанив деньги Netflix среди своих
Украинская киноакадемия провернула коррупционную схему, раздерибанив деньги Netflix среди своих
Блэкаут зимой 2022 в Украине - как к нему подготовиться?
Блэкаут зимой 2022 в Украине - как к нему подготовиться?
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
01.10.22 15:20

В УПЦ вышла новая книга о Воскресении Христа
01.10.22 15:05

В Киеве Социальный отдел УПЦ передал гуманитарную помощь беженцам
01.10.22 12:35

Управделами УПЦ объяснил, как добрые дела людей проявляют действия Бога
01.10.22 11:22

В Кременчуге волонтеры и священники УПЦ передали гуманитарную помощь ВСУ и медикам на передовую
01.10.22 10:59

В Черкассах освящен Сретенский храм УПЦ
01.10.22 10:33

Обращение УПЦ: Церковь с украинским народом в борьбе против российской агрессии
01.10.22 09:52

Россиянам отключили возможность обновлять компы ОС Windows 10 до Windows 11
01.10.22 09:28

Звезда фильма «Снайпер. Белый ворон» попал в ДТП
30.09.22 22:53

Названа дата встречи Рамштайн-6
30.09.22 20:29

Ученые рассказали, какой вред климату наносит биткоин
30.09.22 16:29

В ОП отреагировали на выступление Путина
30.09.22 15:58

Путин «присоединил» к России четыре области Украины
30.09.22 15:49

Путин объявил об аннексии четырех областей Украины
30.09.22 14:56

НБУ ввел очень важный запрет
30.09.22 13:57

Зеленский спрогнозировал сроки вступления Украины в ЕС
30.09.22 12:09

В СНБО анонсировали фундаментальные решения для страны
30.09.22 11:53

В НБУ рассказали, будет ли доллар по 50 гривен
30.09.22 10:03

На выезде из Запорожья под обстрел попали гражданские автомобили: погибли десятки людей
30.09.22 09:13

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне более 59 тысяч солдат
29.09.22 16:06

Зеленский созывает срочное заседание СНБО
27.09.22 12:45

Кто не подходит для службы в ВСУ
28.09.22 10:12

Стало известно, почему умер Борис Моисеев
27.09.22 14:18

Пушкин, Петр I и Сталин: россияне назвали самых выдающихся людей прошлого
28.09.22 09:08

Европейские страны просят своих граждан срочно покинуть РФ
26.09.22 15:17

Коронавирус напоминает украинцам, что он никуда не делся
29.09.22 12:01

В России родители держали маленькую дочь на цепи
27.09.22 13:53

В ОП объяснили, от чего зависит мобилизация в стране
27.09.22 16:58

Умер Борис Моисеев
27.09.22 09:04

Синоптики рассказали украинцам, какой будет погода в октябре 2022
29.09.22 15:18

В Крыму прогремели около десяти взрывов
Фото и Видео
Звезда фильма «Снайпер. Белый ворон» попал в ДТП
Звезда фильма «Снайпер. Белый ворон» попал в ДТП
Звезда фильма «Снайпер. Белый ворон» попал в ДТП
Звезда фильма «Снайпер. Белый ворон» попал в ДТП
Путин «присоединил» к России четыре области Украины
Путин «присоединил» к России четыре области Украины
Путин объявил об аннексии четырех областей Украины
Путин объявил об аннексии четырех областей Украины
Ракетный удар по машинам в Запорожье: число жертв растет
Ракетный удар по машинам в Запорожье: число жертв растет
Беспилотник атаковал образовательный центр в Афганистане – погибли десятки людей
Беспилотник атаковал образовательный центр в Афганистане – погибли десятки людей
Появилось видео последствий смертельного урагана во Флориде
Появилось видео последствий смертельного урагана во Флориде
ДТП в Одесской области: пострадали 17 людей
ДТП в Одесской области: пострадали 17 людей
В Киеве «заминировaли» все школы
В Киеве «заминировaли» все школы
Появилось видео, как Байден ищет… мертвую конгрессвумен
Появилось видео, как Байден ищет… мертвую конгрессвумен
В Бразилии обрушился мост с автомобилями – погибли люди
В Бразилии обрушился мост с автомобилями – погибли люди
fraza.com
Новости блогосферы
29.09.22 19:43

Смоделированы последствия ядерного удара по центру Киева
27.09.22 16:39

Мир ждет худший с 1949 года обвал рынка
25.09.22 18:58

Оргия на горе Щекавиця: киевляне строят планы на случай ядерного удара по столице
23.09.22 20:28

Почему украинских студентов не выпускают на учебу за границу? Потому, что у них нет влиятельных папиков

Опрос

Какой будет зима 2022-2023 в Украине?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.