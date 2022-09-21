Управделами УПЦ рассказал о значении праздника Рождества Пресвятой Богородицы

Главное: У каждого человека есть самое важное предназначение — стремиться к Царству Небесному, вечной жизни, ради которой Бог становится человеком, для которой рождается Пресвятая Богородица.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в проповеди.

«Праздник Рождества Божьей Матери — первый праздник богослужебного года. Именно этим праздником начинается новая эра — долгожданная эра, которую ожидали многие поколения потомков Адама. Божья Матерь рождается и начинается подготовка к пришествию в мир Господа Иисуса Христа. Мы почитаем ее родителей, праведных Иоакима и Анну, за то, что они своей праведностью, своей молитвой, своим послушанием Богу сумели родить Ту, Которая даст плоть и кровь Сыну Божьему. Обстоятельства, с которыми связано Рождество Божьей Матери, научают каждого из нас очень многому, но прежде всего — доверию Промыслу Божьему», — отметил митрополит Антоний.

Владыка подчеркнул, что для верующего человека важно не заразиться злобой, гордыней, грехами и пороками, которые являются нормой для общества, а сохранить праведность и верность Богу.

«Главное, жить верно, не жить теми тенденциями, которые сейчас царствуют в этом мире, а жить просто, как жили святые Иоаким и Анна. Предание говорит, что они были праведны по своей природе -правильное соотношение сил человеческих и упования на милость Божью — мы называем это жизнь в Промысле Божьем, когда человек готов, способен и желает жить так, как научает нас Господь», — сказал управделами УПЦ.

Митрополит Антоний напомнил, что человек мал и слаб перед Богом, перед обстоятельствами, которые Господь может попустить, но «мы всегда должны быть уверены, что все, что происходит с нами, с нашей историей — все в конечном результате направлено на наше спасение».

«Нужно жить верно, быть простыми верующими людьми, попытаться открыть свое сердце, чтобы Господь нами руководил, чтоб мы могли услышать голос Промысла Божьего», — призвал владыка.

Он отметил, что Господь, как любящий Отец, говорит с человеком так же, как говорили с ним родители, чтобы человек осознал, насколько опасен грех.

«Есть только одно предназначение — вечная жизнь, ради которой Бог становится человеком, для которой сегодня рождается Преблагословенная Божья Матерь, Которая Своим усердием жизни станет „Честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим“», настолько чистой по своей природе, что сможет дать чистую кровь Сыну Божьему. Желаю, чтобы Божья Матерь, Которая внутренне прожила все тяготы человеческой жизни и смерть Своего Единородного Сына, и понимает, как тяжела жизнь человека, но знает, что наша цель — помочь достигнуть вечного спасения. Сегодняшний радостный день открывает новую страницу истории спасения человеческого рода. Будем благодарить Ее и Бога, будем радоваться, что сегодня рождается Та, Которая даст нам возможность и свое покровительство, чтобы мы жили и достигали духовных успехов, а в конечном итоге были рядом с Ней и прославляли Единородного Сына Божьего",- пожелал управделами УПЦ.

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