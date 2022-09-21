В Киево-Печерской лавре верующие УПЦ встретили первый праздник богослужебного года - фоторепортаж

Главное: Сегодня, в день праздника Рождества Пресвятой Богородицы, престольный праздник отметил Академический храм Киевской духовной академии и семинарии Украинской Православной Церкви.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, торжества возглавил управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

«Праздник Рождества Божьей Матери — первый праздник богослужебного года. Это означает, что именно этим праздником начинается новая эра — долгожданная эра, которую ожидали многие поколения потомков Адама. Божья Матерь рождается и начинается подготовка к пришествию в мир Господа Иисуса Христа. Мы почитаем ее родителей, праведных Иоакима и Анну, за то, что они своей праведностью, своей молитвой, своим послушанием Богу сумели родить Ту, Которая даст плоть и кровь Сыну Божьему», — отметил митрополит Антоний.

На литургии были вознесены молитвы о мире на украинской земле; о избавлении от врага; чтобы Господь взглянул на наш народ и сохранил отчаявшихся и потерявших дома; о благословении Божьем людям доброй воли, которые помогают нуждающимся.

Управделами УПЦ подчеркнул, что обстоятельства, с которыми связано Рождество Божьей Матери, учат каждого человека очень многому, но прежде всего — доверию Промыслу Божьему.

«Есть только одно предназначение — вечная жизнь, ради которой Бог становится человеком, для которой сегодня рождается Преблагословенная Божья Матерь. Сегодняшние обстоятельства учат нас ценить каждый день, по-настоящему ценить тех людей, которые рядом, молиться за них, помогать им, благодарить Бога за каждый прожитый день. Сегодняшний радостный день открывает новую страницу истории спасения человеческого рода. Будем благодарить Божью Матерь и Бога, будем радоваться, что сегодня рождается Та, Которая даст нам Свое покровительство, чтобы мы жили и достигали духовных успехов, а в конечном итоге были рядом с Ней и прославляли Единородного Сына Божьего», — пожелал митрополит Антоний.

В конце богослужения был совершен крестный ход вокруг храма с чтением Евангелия и окроплением святой водой.

Перед иконой праздника был совершен чин славления, после чего митрополит Антоний поздравил присутствующих с престольным праздником Академического храма — главной аудитории для всех студентов и преподавателей Киевских духовных школ.

«Рождество Богородицы — великий праздник, который начинает круг тех праздников, которые свидетельствуют о деле нашего спасения. Если не было бы Рождества Богородицы, говорят святые отцы, не было бы всех иных событий, которые мы празднует: не Благовещения, не Введения во храм, не самого Рождества Христова. Праздник Рождества является особым, поскольку это еще и праздник Академического храма. Священное Писание говорит: „благолепие дому Твоего и место селения славы Твоея“ (Пс. 25:8). Каждый человек, приходящий в наш Академический храм, видит благолепие, настоящее богословие, выраженное в иконах, в богослужении, в прекрасном пении нашего академического хора», — отметил ректор Киевских духовных школ архиепископ Сильвестр (Стойчев).

Архиепископ Сильвестр поздравил верующих с праздником и поблагодарил владыку Антония за молитвы и «многолетнее попечение в созидании благолепия Академического храма».

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