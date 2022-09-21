Управделами УПЦ рассказал о духовном смысле праздника Рождества Богородицы

Главное: С появлением Девы Марии настала новая эпоха осуществления пророчеств.

«Масштаб события рождения в мир Пресвятой Богородицы, наверное, трудно переоценить верующему человеку и еще труднее выразить свое отношение словами, потому что любые слова так или иначе ограничивают смысл. Рождество Пречистой для нас как разгорающаяся заря того долгожданного величайшего дня, когда в мир пришел Спаситель рода человеческого и наш Бог — Иисус Христос», — сказал митрополит Антоний.

Владыка отметил, что Рождение Богородицы ознаменовало приход вечной весны, вечной правды, вечной надежды, а вся Её жизнь стала примером бесконечного гимна любви Богу.

«Став Причастницей Божественной Славы и явив миру Спасителя, Пресвятая Дева стала предвестницей нового благословения человечеству: смерть попрана, проклятие первородного греха упразднено — открыт путь в Царствие Небесное. Сколько столетий ждал человек этого часа! Ветхозаветные пророки возвещали волю Божию и готовили мир к приходу Христа. Но за несколько веков до рождения Спасителя пророческое служение прекратилось, были времена „пророческого молчания“. И лишь с появлением Девы Марии настала новая эпоха осуществления пророчеств», — пояснил он.

Управделами УПЦ напомнил, что христиане почитают Богородицу не только как Мать Господа нашего Иисуса Христа, но и как свою Небесную Помощницу, Покровительницу и Заступницу за весь род человеческий.

«Будем же взывать к Богородице, как взывали к Ней апостолы, и почтим, и прославим Её ежедневно в наших храмах, прося у Нее помощи, покрова и защиты», — заключил митрополит Антоний.