На Донбассе в результате боевых действий ранен священник УПЦ с супругой

Главное: На Донбассе в результате прямого попадания снаряда в дом ранены настоятель Николаевского храма поселка Дробышево Краматорского района протоиерей Владимир Горечий и его супруга Наталья.

Снаряды также попали в дом настоятеля Григориевского храма поселка Новоселовка этого же района протоиерея Александра Ошуева. Священник и его семья не пострадали.

Во время боевых действий были полностью разрушены Преображенский храм в посёлке Кодема и Михайловский храм в поселка Зайцево Бахмутского района.

«Просим молитв о раненых отце Владимире и его супруге Наталье, о сохранении жизней священников и прихожан, а также храмов нашей епархии» — обращается к верующим пресс-служба епархии.