На Волыни верующие УПЦ передали гуманитарную помощь в Бучу

Главное: Духовно-просветительский центр села Ратнов на Волыни передал гуманитарную помощь жителям модульного городка в Буче, микрорайон «Варшавский».

Детали: Благотворительную помощь получили прихожане храма во имя святых апостолов Петра и Павла Бучи, сообщает Благотворительную помощь получили прихожане храма во имя святых апостолов Петра и Павла Бучи, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук-страницу настоятеля храма архимандрита Аркадия (Демченко).

Настоятель Петро-Павловского храма архимандрит Аркадий и комендант модульного городка Оксана Полищук искренне благодарят руководителя Духовно-просветительского центра архимандрита Онуфрия (Куц), верующих и всех причастных за организацию благотворительной акции.

Как сообщалось ранее, Фонд Предстоятеля УПЦ передал жителям модульного городка новые комплекты постельного белья, одеяла и подушки, в которых остро нуждалась.

В городке проживают около 50 человек, потерявших жилье в результате боевых действий.