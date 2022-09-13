На Волыни верующие УПЦ передали гуманитарную помощь в Бучу

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Зимой Украина может столкнуться с дефицитом электроэнергии, — ООН
США прогнозируют дальнейшее бегство российской армии из Украины
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