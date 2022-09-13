Убегая от ВСУ, российские солдаты успевают еще и мародерствовать, - утверждает ГУР

Главное: Российские военные во время отступления вывозят технику украинцев. Также зафиксированы грабежи школ.

Детали: Бегство российских военных, вызванное успешным контрнаступлением ВСУ в Харьковской области, сопровождаются массовым мародерством. Об этом 12 сентября сообщило главное управление разведки Минобороны.

Отмечается, что российские военные пытаются попасть вглубь временно захваченных территорий Украины, часть из них стремится в Белгородскую область.

«Во время бегства рашисты занимаются массовым мародерством, загружая в машины отобранные у украинцев генераторы, телефоны, компьютеры. Зафиксированы нередкие случаи грабежей школ. Из спортзалов выносят даже турники и спортивные снаряды. В одном из сел рашисты угнали автобус и бросили через шесть километров. В нем обнаружено 36 тел оккупантов», — уточнили в ГУР.

По данным разведки, подразделениям так называемой «ДНР», которые недавно дислоцировались в Изюме, пришлось отступить на 60 километров от города из-за отсутствия боеприпасов и топлива.

«Их родственники в шоке от рассказов о наступлении Украины, поскольку в российских СМИ озвучивается обратная информация — об успешном наступлении рашистов», — подчеркнули украинские военные.

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