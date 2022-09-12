В восьми епархиях УПЦ священники отпели украинских воинов

Главное: Священники Хмельницкой, Владимир-Волынской, Вознесенской, Ровенской, Черниговской, Белоцерковской, Мукачевской, Полтавской епархий Украинской Православной Церкви отпели погибших Защитников Украины.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в епархиях выразили соболезнования родным и близким погибших воинов и призывали молиться об упокоении их душ.

На Хмельнитчине в Свято-Покровском храме села Печеское совершили отпевание Сергея Кривицкого. Воин Сергей получил ранения во время выполнения боевого задания в Херсонской области и скончался в госпитале от полученных травм.

«Он отдал самое ценное — свою жизнь за свободу Украины и каждого из нас. Сочувствуем родным, близким и сослуживцам погибшего воина. Просим вспоминать в своих молитвах воина Сергея, прося Господа за упокой его души», — отметили в епархии.

Духовенство Ратневского благочиния Владимир-Волынской епархии во главе с благочинным протоиереем Анатолием Гурским совершили отпевание погибшего воина Эдуарда Камардина в храме Рождества Богородицы поселка Ратное.

В Вознесенской епархии протоиерей Иоанн Серховец совершил погребение погибшего воина ВСУ Виталия Субботника в селе Широкине Криницы Домановского района.

На Ровенщине в Введенском храме Радивилова состоялся чин погребения погибшего военнослужащего Владислава Боровика. Возглавил заупокойное богослужение протоиерей Вячеслав Демчук,.

Владислав Боровик 1999 года, житель Радивилова. После окончания Радивиловской школы учился в Ровенском институте Киевского университета права Национальной академии наук Украины. Являлся прихожанином Введенского храма Украинской Православной Церкви в Радивилове.

На Черниговщине в Свято-Троицком храме села Бирковка священники УПЦ отпели воина Романа Кубая, погибшего в бою на Харьковщине 9 марта. 14 марта 2022 года его похоронили на местном кладбище поселка Слобожанское Днепропетровской области. 9 сентября же произошло перезахоронение погибшего Защитника в селе Бирковка Корюковского района.

Также сентября благочинный Корюковского благочиния протоиерей Александр Демьяненко со священниками епархии совершили чин отпевания воина Константина Науменко, жителя села Сядрин.

На Киевщине в Ржищеве настоятель Свято-Троицкой церкви протоиерей Василий Беца совершил чин отпевания погибшего военнослужащего ВСУ Евгения Карпенко.

На Закарпатье в селе Ворочево Ужгородского района молитвенно простились с погибшим Героем Украины Андреем Купцовым. Отпевание в Свято-Николаевском храме села в сослужении духовенства благочиния возглавил протоиерей Владимир Грицько.

На Полтавщине протоиерей Василий Фазан в сослужении духовенства совершил чин отпевания командира отделения взвода радиоразведки разведывательной роты, старшего сержанта Алексея Лукаша, жителя села Долгаловка.