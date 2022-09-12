Путин вновь отказался от переговоров с Зеленским

Главное: Владимир Путин отказывается от переговоров с Владимиром Зеленским. Об этом заявили в Кремле.

Детали: Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Кремль отказывается от переговоров с главой украинского государства Владимиром Зеленским. Он поведал о позиции Владимира Путина.

Так, чиновник сказал: «Не усматриваем в настоящее время какой-то переговорной перспективы и по-прежнему констатируем отсутствие каких-либо предпосылок для таких переговоров».

Кроме этого, говоря о предложении турецкого лидера Тайипа Эрдогана об организации встречи президентов России и Украины, он также заявил, что для этого предпосылок сейчас никаких нет.

В тему: Зеленский объяснил, почему отказывается от переговоров с РФ.