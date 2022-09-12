На Херсонщине войска РФ активно готовятся к бегству

Главное: Российские военные в Херсонской области готовятся к бегству и запасаются гражданской одеждой. Местные партизаны советуют им сдаться в плен.

Детали: В Херсонской области российские военные запасаются гражданской одеждой, готовясь к бегству. Об этом сообщил представитель начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«Херсонщина. По информации участников движения сопротивления „Юг“, в областном центре и других населенных пунктах области российские военные активно запасаются гражданской одеждой. Таким образом они хотят не только подготовиться к побегу, а если это не удастся, сдаваться в плен ВСУ во время деоккупации региона», — утверждает Братчук.

Он отмечает, что от россиян максимально скрывают, что позади них выставили заградительные отряды из «кадыровцев».

«Партизаны призывают оккупантов спасать жизни и встречать ВСУ с поднятыми руками и брошенным оружием», — добавил Братчук.

В тему: В Институте изучения войны оценили контрнаступление ВСУ в Харьковской области.