Врагам прощения не будет, — Залужный

Главное: Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный эмоционально прокомментировал видео, обнародованное военным, об освобождении Потемкиного на Херсонщине.

Детали: Разведчик отдельной пехотной бригады с позывным «Золотой» рассказал об освобождении населенных пунктов в Херсонской области. Соответствующее видео обнародовал на своей Facebook-странице Главнокомандующий ВС Украины генерал Валерий Залужный.

«Мы проводили доразведку и осуществляли дальнейшее освобождение Херсонщины. В частности, во время штурма Потемкиного противник выдвинулся в сторону ВС Украины на бронетехнике. Силы обороны уничтожили семь единиц техники с помощью огневых средств иностранных образцов», — рассказывает «Золотой».

Военный добавляет, что когда Вооруженные Силы Украины полностью взяли под контроль населенный пункт Потемкино, люди выходили и плакали от радости.

«Мы дома. И свой дом никому не отдадим. Врагам прощения не будет», — написал главнокомандующий в Facebook.

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