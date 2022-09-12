Глава ОВЦС УПЦ считает, что ПЦУ цинично использует войну захватывая храмы УПЦ

Главное: Идеология и поведение представителей Идеология и поведение представителей ПЦУ вредят безопасности Украины и работают на раскол народа.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ , об этом глава Синодального отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви митрополит Мелетий рассказал в интервью news-politics.com,.

«Эта конфессия ( ПЦУ , — Ред.) просто цинично использует сложившуюся трагическую для нашего народа ситуацию и продолжает захватывать силой наши храмы в тех регионах страны, где нет активных боевых действий. В то время, когда всем нужно народное единство, представители ПЦУ работают на раскол народа внутри страны, насильно отбирая у нас храмы, возводя клевету на УПЦ , наших прихожан, которые защищают свою страну, на таких же украинцев, как и они сами», — рассказал митрополит Мелетий.

Иерарх УПЦ отметил, что поведение представителей ПЦУ — это народная беда, ни одна конфессия страны не ведет себя так, как они. «Единственный масштабный межконфессиональный конфликт в стране порождают именно представители ПЦУ и симпатизирующие им люди на местах. Такая идеология и их поведение вредят безопасности нашей страны», — добавил он.

«Представители ПЦУ намеренно пытаются уже много лет и даже сейчас навесить на нас ярлык чужой для Украины Церкви, намеренно называя нас „Русской Церковью в Украине“, при том, что мы всегда были, есть и будем Украинской Православной Церковью, которая состоит из украинцев и граждан Украины. Это очень опасный смысловой нарратив, который уже принёс много беды в нашу страну», — рассказал митрополит Мелетий.

Глава ОВЦС добавил, что именно УПЦ является исторической и традиционной Церковью для Украины, в отличие от новосозданной 4 года назад на основе отколовшихся от УПЦ раскольнических груп ПЦУ

«Наверное, именно этим и объясняется их агрессивное поведение по отношению к нашей Церкви, от которой они откололись и имя и историю которой они хотят обманом присвоить себе», — добавил иерарх УПЦ

Митрополит Мелетий отметил, что центральная украинская власть за месяцы войны увидела колоссальный гуманитарный потенциал Церкви, но на региональном уровне до сих пор есть много злоупотреблений и фактов вмешательства власти в церковную жизнь.

«Мне кажется, что государство понимает важную роль Церкви. Государство увидело за эти месяцы войны колоссальный моральный и гуманитарный потенциал Церкви, которая поддержала свой народ и стала на защиту страны. Хотя на региональном уровне, во многих областях нашей страны, есть много злоупотреблений и фактов вмешательства власти в церковную жизнь, а зачастую и прямых противозаконных действий», — сказал архиерей.

Глава ОВЦС выразил надежду, что= нынешнее правительство сделает выводы из ошибок религиозной политики предыдущей власти и не будет больше пытаться паразитировать на религиозной тематике.