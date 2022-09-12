На Черкащине суд открыл уголовное дело на чиновников, сорвавших освящение храма УПЦ в Кононовке

В 7 областях Украины пропал свет после очередного ракетного удара россиян
Минобороны РФ показало карту с новой линией фронта на Харьковщине
Минобороны РФ утверждает, что отступление россиян на Харьковщине... было спланировано
Харьков подвергся мощному артиллерийскому обстрелу
В Кремле отказываются комментировать наступление ВСУ
Минюст озвучил минимальный размер репараций от России
Украина может освободить Купянск в течение 72 часов, — ISW
ВСУ продвинулись на 50 км на Харьковском направлении, — Генштаб
Россия потеряла в Украине почти 52 тысячи солдат. Сводка за 9 сентября
В НАТО рапортовали о переломной точке в войне в Украине