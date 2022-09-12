На Черкащине суд открыл уголовное дело на чиновников, сорвавших освящение храма УПЦ в Кононовке

Главное: На Черкащине городской районный суд в Золотоноше открыл уголовное дело на председателя Шрамковской ОТГ Анатолия Кулю и майора Драбовского райотдела полиции Олега Кошевого, сорвавших великое освящение храма в честь святителя Николая Чудотворца в Кононовке 2 июля.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на cherkasy.church.ua, уголовное дело завели по трем статьям, обязав работников полиции внести в ЕРДР информацию о преступлениях.

Уголовное дело завели по статье 161 ч. 2 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, — Ред.), статье 180 ч. 1 (Воспрепятствование осуществлению религиозного обряда, — Ред.) и статье 364 УК (Злоупотребление властью и служебными полномочиями, — Ред.), обязав работников полиции внести в ЕРДР информацию о преступлениях.

Как сообщалось ранее, 2 июля 2022 года в селе Кононовка Золотоношского района председатель Шрамковской ОТГ Анатолий Куля лично сорвал освящение храма в честь святителя Николая Чудотворца, преградив вход в новопостроенный храм религиозной общине УПЦ и духовенству во главе с митрополитом Феодосием.

При этом представитель местной власти сослался на то, что «во время военного положения запрещены любые массовые мероприятия». Вызванная полиция во главе с майором Олегом Кошевым проявляла полное бездействие.