Священник УПЦ рассказал, как подготовиться к Причастию тем, кто часто работает

Главное: Приступать к таинству Причащения, в котором соединяемся со Христом, нужно достойно.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине» , об этом сказал настоятель Крестовоздвиженского храма Никополя протоиерей Игорь Мельников отвечая на вопрос, как готовиться к Причастию, если для чтения длинных правил накануне выходных не хватает ни сил, ни настроения.

«Во-первых, нужно ответить на вопрос: для чего мы готовимся? Еще в Ветхом Завете принесение человеком жертв Богу было связано с очищением, с состоянием ритуальной чистоты приносящего. И это правило сохраняется не только у библейских народов − его доныне придерживаются, например, мусульмане», — сказал священник.

Отец Игорь отметил, что приступать к таинству Причащения, в котором соединяемся со Христом, нужно достойно. «В некотором смысле необходимо совершить подвиг преодоления себя. Правило ко Причастию является не „билетом в партер“ на литургию, а той нашей малой жертвой, на которую еще хоть как-то способны», — добавил он.

«Во-вторых, вопросы частоты причащения и объема молитвенного правила лучше решать со священником, у которого исповедуетесь. Единых шаблонов тут нет. Готовиться можно в течение нескольких дней. Поэтому необязательно вычитывать все сразу накануне вечером − можно разбить правило на несколько частей, и каждый день читать понемногу», — пояснил протоиерей Игорь Мельников.