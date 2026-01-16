Арабские страны отговорили Трампа атаковать Иран, — СМИ

Президент США Дональд Трамп в течение последнего дня смягчил свою риторику по отношению к Ирану. Военной операции против режима аятол пока не следует ожидать. Такое изменение настроения Трампа стало возможным благодаря усилиям арабских стран. Об этом сообщает AFP, ссылаясь на высокопоставленного саудовского чиновника.

Саудовская Аравия, Катар и Оман активно отговаривают президента США от нападения на Иран, опасаясь серьезных последствий в регионе.

На Трампа пытаются влиять и другие ближневосточные страны, сообщает Financial Times.

Интенсивные дипломатические усилия, включая переговоры между самим Ираном и администрацией США, привели к снижению напряженности в Персидском заливе.

Страны региона, включая Саудовскую Аравию, Катар, Оман и Египет, а также Турцию, призвали Вашингтон к сдержанности, предупреждая о потенциальных убытках для соседей в случае удара США, включая рост мировых цен на нефть и газ.

По словам саудовских официальных лиц, Эр-Рияд заверил Тегеран, что не будет участвовать в потенциальном конфликте и не позволит США использовать свое воздушное пространство для нанесения ударов.

Тегеран заверил Трампа, что казней протестующих не будет и в результате подавления протестов погибло не так много людей, как сообщается, пишет FT.

Как известно, Дональд Трамп поддержал население Ирана в массовых протестах и заявил, что «помощь уже на подходе».