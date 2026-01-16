Европа в ответ на «Орешник» должна создать новое дальнобойное оружие, — Макрон

Европа должна заняться разработкой собственного дальнобойного оружия в ответ на российский «Орешник», дальность действия которого достигает европейских стран. Об этом говорится в обращенит президента Франции Эммануэля Макрона к французским Вооруженным силам.

Французский лидер обратил внимание, что европейская инициатива ELSA по созданию собственной крылатой ракеты большой дальности приобретает особый смысл, когда Россия уже второй раз ударила по Украине баллистической ракетой средней дальности «Орешник».

По его словам, такая атака — это предельно ясный сигнал со стороны РФ, которая решила развивать такое вооружение. При этом такое послание должно быть воспринято предельно четко теми странами Европы, которые считают, что это их не касается. Европа находится в зоне досягаемости таких атак.

«Если мы хотим сохранить свою надежность, мы, европейцы, и в особенности Франция, которая располагает определенными технологиями, должны вооружиться этими новыми видами оружия, которые в краткосрочной перспективе изменят ситуацию», — подчеркнул Макрон.

Он добавил, что прежде всего вместе с немецкими и британскими партнерами Франция должна «решительно продвигаться в развитии возможностей нанесения ударов на очень большую глубину». Это «повышает убедительность и усилит ядерное сдерживание».

Напомним, российские оккупанты недавно ударили по Львовской области ракетой «Орешник».