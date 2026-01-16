Умерла женщина, которую называли «секретной дочерью» Фредди Меркьюри

В возрасте 48 лет умерла женщина, которую в медиа называли «секретной дочерью» фронтмена группы Queen Фредди Меркьюри. Об этом сообщает Daily Mail.

Женщину знали под именем Би. По словам её мужа, она в течение длительного времени боролась с редким онкологическим заболеванием — хордомой. У неё остались двое сыновей в возрасте 9 и 7 лет.

«Би теперь со своим любимым и любящим отцом в мире мыслей. Её прах развеяли над Альпами», — рассказал муж умершей.

О существовании вероятной дочери Фредди Меркьюри стало известно после выхода книги С любовью, Фредди, которую написала британская журналистка и биограф Лесли-Энн Джонс. В издании утверждается, что ребёнок был зачат в 1976 году во время короткого романа музыканта с женой его близкого друга. О девочке якобы знали только ближайшие люди из окружения певца.

Согласно книге, в детстве Би не знала, кто её биологический отец, однако Фредди Меркьюри, по утверждению авторки, навещал её. Перед своей смертью в 1991 году музыкант якобы передал женщине 17 томов личных дневников, которые впоследствии стали основой для книги.

В издании также предполагается, что песни Queen Bijou и Don’t Try So Hard могли быть посвящены именно ей.

Лесли-Энн Джонс подтвердила смерть женщины и заявила, что считает её близкой подругой. По словам журналистки, Би была тяжело больна на протяжении всех лет их сотрудничества, но стремилась рассказать свою версию истории Фредди Меркьюри.

В то же время бывшая невеста музыканта Мэри Остин в августе 2025 года заявляла, что ничего не знает о существовании ребёнка и отрицала, что Меркьюри владели личными дневниками.

Настоящее имя Би так и не было обнародовано.

