Архиепископ УПЦ рассказал, что спасет мир

Главное: Мир спасет не красота, а только любовь.

«Для Бога любой человек представляет высшую ценность. Цвет кожи, национальность, пол или социальное положение — не имеют для Него никакого значения. Важно только одно — насколько человек способен любить», — сказал архиепископ Виктор.

Он напомнил, что Христос все сводит к любви и все выводит из нее. «Мир, в котором мы живем, возник из любви и существует до сих пор только любовью, потому что Сам Бог есть Любовь (1 Ин. 4, 8). Любовь — это творческая сила, направляющая все живое навстречу Господу. Иными словами, там, где нет любви, там что-либо теряет смысл своего существования», — добавил архиерей.

«Отсюда понятно, что мера человека — это не социальные или интеллектуальные достижения, а любовь. Согласно этой евангельской парадигме, все наши поступки, наконец, всю жизнь, оценивается исключительно любовью. Насколько способны любить — так мы близки к Богу. Более того — настолько мы вообще люди», — считает иерарх УПЦ

Владыка отметил, что когда говорим о любви, то речь идет не об чувственно-эмоциональной сфере, а о жертвенно-действенном поведении. «Любить — значит соответственно поступать, забывать о себе, стараться не получить, а отдать, не разрушить, а построить», — добавил он.

«Часто считают, что антагонистом любви есть ненависть. Но на самом деле антагонистом любви является эгоизм и гордыня. Ненависть, злоба, агрессия — это только производные от них. Эгоизм способен разрушить человека полностью, превратить его в совершенно одинокое существо, замкнутое в себе и несостоятельное никого, кроме себя, видеть. Это крайняя степень отсутствия любви. Это состояние, в котором находится сатана и все силы зла.

Говорят, что спасти наш мир может красота. Нет, спасти его может только любовь. Победить зло, изменить все вокруг себя, сделать себя и других людей лучше можно только имея любовь. И даже победа в войне достигается не по ненависти, а по любви — к Богу, ближнему, Родине, народу», — продолжил архиерей.

В завершении владыка призвал любить друг друга. «Ведь любовь сильнее ненависти, равно как жизнь сильнее смерти. И сколько бы зла ни было вокруг нас, как бы трудно нам с вами ни было, давайте помнить, что Тот, Кто был распят на кресте ради нашего спасения, просто не мог ненавидеть. Потому и Воскрес. А значит, воскреснем и мы», — заключил архиепископ Виктор.