Управделами УПЦ рассказал, что является препятствием к общению с Богом

Главное: Как бы человек не стремился познать Бога, Сам Бог никогда не откроется тому, у кого сердце — не чисто.

«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф. 5:8), — так звучит шестая заповедь блаженства.

«Многие величайшие умы человечества пытались постичь истину, Кто такой Бог, какова Его сущность, где Его можно найти? Но при этом они забывали слова Христа о том, что главное условие богопознания и боговедения — это чистое сердце», — отметил митрополит Антоний.

«По словам преподобного Ефрема Сирина, „недоступный для ума, открывается в сердце и обитает в нём“. То есть Бог познаётся не умом, а сердцем», — пояснил архиерей и привёл цитату преподобного Исаака Сирина: «Если твоё сердце чисто, тогда внутри него само Небо и только там ты увидишь ангелов, а вместе с ними — и Владыку их».

Владыка отметил, что человеку, живущему по закону лжи, творящему неправду и сеющему зло, никогда не будет дано принять в своё окаменевшее сердце всеблагого Бога. «Потому каждый человек должен следить за своим сердцем», — добавил он.

Управделами УПЦ привел слова святитель Иоанна Златоуста, который говорит: «Всю жизнь мы должны сидеть у дверей своего сердца и беречь его от засорения, которое лишает нас общения с Господом». «Нравственное состояние — это главное условие для богопознания. И если человек живёт по законам лжи, если его основными принципами являются неправда и беззаконие, в таком случае человек никогда не сможет увидеть в своей жизни Бога», — пояснил архиерей.

«По словам святых отцов, беда человека заключается не только в том, что он не имеет чистого сердца, но более — в том, что он не стремится к тому, чтобы его сердце стало чистым. Преподобный Ефрем Сирин говорил, что „до тех пор, пока сердце человека пребывает в добре, до тех пор и Бог в нём пребывает, до тех пор оно служит источником жизни, потому что от него исходит доброе. Но когда оно уклоняется от Бога и делает беззакония, оно становится источником смерти, потому что из него исходит зло“», — заключил митрополит Антоний.