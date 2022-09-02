Успехи ВСУ на фронтах достаточно убедительны, — Гуменюк

Главное: Успехи ВСУ на фронтах достаточно убедительны, и скоро будет больше положительных новостей. Спикер сил обороны юга Украины призвала соблюдать тишину на тему передвижений ВСУ в Херсонской области.

Детали: По состоянию на утро пятницы, 2 сентября, ситуация на фронтах южного направления продолжала быть сложной, но контролируемой. Успехи ВСУ достаточно убедительны, и скоро будет больше положительных новостей. Об этом в эфире телемарафона сообщила начальник объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Сообщается, что враг предпринял безуспешную попытку продвинуться в направлении Потемкиного на Херсонском направлении — атака была отбита ВСУ.

Противник продолжает обстреливать Николаевскую область, применяя авиацию и ракеты. По области ночью были нанесены удары, по предварительной информации, в этот раз обошлось без жертв.

По словам Гуменюк, Россия использует боеприпасы, отложенные «на совсем черный день» — ракеты все чаще детонируют еще в воздухе.

Что касается Херсонской области, то Гуменюк призвала сохранять тишину.

«Мы продолжаем позиционные бои, продолжаем уничтожать врага в смысле логистики, его способности и мощностей, летят в воздух склады с боеприпасами, взрываются понтонные переправы. Это значит, что логистика взорвана настолько, что подтягивать резервы они не могут», — заявила она.

Гуменюк отметила, что еще остаются некоторые транспортные пути, гипотетически возможные к использованию россиянами, но и они под огненным контролем сил обороны. Потери врага из категорий десятков они перешли в сотни: в частности, за прошедшие сутки уничтожили на юге уничтожено более 100 оккупантов и от 30 до 50 единиц техники (артиллерия, РСЗО, ПВО).

По словам спикера ОК Юг, движение российской техники по территории Крыма — это именно те попытки врага перебросить силы логистическими путями, которые также под украинским огневым контролем.

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