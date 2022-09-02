Украина существенно нарастила импорт топлива

Главное: Украина нарастила импорт топлива. Он вырос в двенадцать раз.

Детали: За время войны с Россией Украина нарастила импорт топлива в двенадцать раз. Такие данные приводит министерство экономики,

Сообщается, что в минувшем наша страна импортировала 709,5 тысяч тонн бензина, дизтоплива и сжиженного газа.

В марте этого было лишь 58,8 тысяч тонн.

Первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко поведала: «Если в марте мы завозили в среднем в сутки 827 тонн бензина и 1,4 тысячи тонн дизтоплива, то в августе – 4,2 тысячи и 16,9 тысяч тонн соответственно».

Чиновница говорит: «На рынке видим постепенное накопление запасов нефтепродуктов благодаря постоянному росту объемов импорта. Именно поэтому сегодня нет ажиотажного спроса на горючее, на АЗС отсутствуют очереди, а цены не демонстрируют тенденции к стремительному росту».

Прогнозируется, что в сентябре-декабре ежемесячно Украине нужно 500-550 тысяч тонн топлива.

Резюмируется: «Сегодня 95% импортированного бензина и 72% дизельного топлива мы получаем из стран ЕС. Лидерами поставок являются Румыния, Литва, Словакия, Греция, Болгария и Польша».

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