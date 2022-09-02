В Киеве произошел большой пожар на АЗС

Главное: В Киеве горела АЗС. Никто не пострадал.
Детали: В Киеве произошло ЧП. Горела АЗС.
В ГСЧС говорят, что инцидент произошел на улице Заречная, 1 в Дарницком районе.
Сообщение спасателям поступило в 7-58 в пятницу, 2 сентября.
Было установлено, что возгорание произошло в одноэтажном административном здании на территории автозаправочной станции.
Информируется: «Благодаря оперативным и слаженным действиям удалось предотвратить распространение пламени на резервуары с топливом. В 8-19 пожарные локализовали возгорание на площади восемнадцать квадратных метров и в 8-33 ликвидировали его».
На месте пожара работали тринадцать спасателей и три единицы техники.
К счастью, никто не пострадал.
Сейчас выясняются причины случившегося.
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