В Киеве произошел большой пожар на АЗС

Главное: В Киеве горела АЗС. Никто не пострадал.

Детали: В Киеве произошло ЧП. Горела АЗС.

В ГСЧС говорят, что инцидент произошел на улице Заречная, 1 в Дарницком районе.

Сообщение спасателям поступило в 7-58 в пятницу, 2 сентября.

Было установлено, что возгорание произошло в одноэтажном административном здании на территории автозаправочной станции.

Информируется: «Благодаря оперативным и слаженным действиям удалось предотвратить распространение пламени на резервуары с топливом. В 8-19 пожарные локализовали возгорание на площади восемнадцать квадратных метров и в 8-33 ликвидировали его».

На месте пожара работали тринадцать спасателей и три единицы техники.

К счастью, никто не пострадал.

Сейчас выясняются причины случившегося.

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