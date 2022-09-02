Трамп заявил, что у Байдена не все в порядке с головой

Главное: Дональд Трамп вступил в спор с Джо Байденом. Он назвал президента США сумасшедшим.

Детали: Экс-президент США Дональд Трамп резко ответил на критику действующего главы государства Джо Байдена, который назвал его и сторонников движения Make America Great Again экстремистами. Политик не подбирал слова.

Дональд Трамп написал в социальных сетях: «Кто-то должен объяснить Джо Байдену, что значит MAGA. Если он не хочет делать Америку снова великой, а, судя по словам, действиям и мыслям, он не хочет, то он определенно не должен представлять США!»

Он добавил: «Если вы посмотрите на выражения и значение странной и озлобленной речи Джо Байдена сегодня, он угрожал Америке. Он, должно быть, сумасшедший или страдает от последней стадии деменции».

В тему: Байден резко наехал на Трампа и его сторонников.