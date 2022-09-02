В Украину уже пришло молодое бабье лето

Главное: В Украине наступили бабье лето. Оно продлится до 11 сентября.

Детали: Синоптик Наталья Диденко пояснила, что в Украину пришло молодое бабье лето. Ее цитирует УНИАН.

Эксперт говорит: «В украинском умеренно-континентальном климате бабье лето приходит ориентировочно на Успение, 28 августа, и называют его молодым бабьим летом. Первое бабье лето длится до 11 сентября».

Она пояснила, что после этого ожидается старое бабье лето, которое следует ждать во второй половине сентября и в начале октября.

Информируется, что третье бабье лето приходится на середину ноября и уже тогда начинаются первые настоящие холода.

В тему: В начале следующей недели в Украине будет достаточно прохладно и мокро.