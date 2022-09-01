Украинские военные закрепляются на занятых территориях на юге страны

Главное: На юге Украины ВСУ ведут позиционные бои. Также они закрепляются на территориях, на которых находятся.

Детали: Украинские военные продолжают бои на юге и закрепляются на занятых территориях. Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк на брифинге 1 сентября.

«Наши подразделения ведут позиционные бои. Закрепляются на территориях, на которых находятся. Мы продолжаем уничтожать запасы врага, продолжаем держать под контролем транспортные пути, которыми они пытаются подтягивать резервы. Мы продолжаем уничтожать их командные пункты и места сосредоточения личного состава и техники. Это то, что касается уменьшения сил и мощностей врага», — отметила она.

По словам Гуменюк, на Херсонщине все еще остается большое количество вражеских сил.

«Их низкий моральный дух сегодня распространяется еще больше, как вирус. Они видят друг друга, якобы являющиеся резервами подразделения, а на самом деле это опрокидывание с одного географического пункта в другой. Все это имитация подтягивания резервов, чтобы они успокоились. Однако когда они между собой общаются, то понимают, что все они — такие же старые подразделения на этом участке фронта. Они продолжают мечтать о получении легкого ранения для возвращения в свои дома», — рассказала она.

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