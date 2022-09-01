В G7 разработали план для борьбы с Путиным

Главное: Министры финансов стран G7 хотят согласовать предельную цену на российскую нефть. Предельные цены будут распространяться также на нефтепродукты, в том числе на мазут.

Детали: На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину министры финансов стран Большой семерки (G7) намерены согласовать и представить план по установлению предельных цен на нефть из России. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Согласование предельной цены должно состояться 2 сентября во время виртуальной встречи.

Предполагается, что предельные цены будут распространяться не только на нефть, но и на нефтепродукты, в том числе на мазут, как на один из ключевых экспортных продуктов России.

План предусматривает запрет на финансирование и страхование перевозок российской нефти, если она продается выше установленного предела цен. По данным аналитического центра Bruegel, страны Большой семерки страхуют более 90% мирового судоходства.

Договоренность начнет действовать в декабре, когда вступает в силу европейское эмбарго на российскую нефть. Согласно плану, его должны смягчить — запрет ЕС на страхование нефтяных перевозок будет отменен, что позволит европейским компаниям продолжить предоставлять финансовые услуги для транспортировки и продажи российской нефти, но только по установленной цене.

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