Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Украина экспортировала почти четыре миллиона тонн зерна

Украина экспортировала почти четыре миллиона тонн зерна

Агата Кловская
31.08.22 16:31
88
Украина экспортировала почти четыре миллиона тонн зерна

Главное: Украина продолжает экспортировать зерно. На конец лета – почти четыре миллиона тонн.

Детали: На 31 августа за два месяца Украина экспортировала уже 3 миллиона 946 тысяч тонн зерна. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

Отмечается, что в уходящем месяце объем экспорта составил 2 миллиона 264 тысячи тонн зерна.

Стоит уточнить, что за аналогичный период предыдущего сезона указанный показатель составил 8 миллиона 625 тысяч тонн, в том числе 5 миллионов 589 тысяч тонн в августе.

Так, экспортировали 2 миллиона 498 тысяч тонн кукурузы (в прошлом году – 1 миллион 264 тысяч тонн), 1 миллион 139 тысяч тонн пшеницы (4 миллиона 537 тысяч тонн), 310 тысяч тонн ячменя (2 миллиона 755 тысяч тонн), а также полтонны ржи (12,5 тысяч тонн).

Информируется, что суммарный экспорт украинской муки составил 11,9 тысяч тонн (24,1 тысячи тонн), в том числе пшеничной – 10,4 тысячи тонн (23,9 тысячи тонн).

В тему: За украинским зерном следует рекордный караван судов.

Тэги: общество, экономика, зерно, экспорт, новости Украины

Комментарии

Статьи

27.08.22 09:18

И снова о телепуле

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Англия превращается в «остров какашек»
30.08.22 22:07

Англия превращается в «остров какашек»

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Как так выходит, что залужные и арестовичи всюду побеждают?
Как так выходит, что залужные и арестовичи всюду побеждают?
Как так выходит, что залужные и арестовичи всюду побеждают?
Как так выходит, что залужные и арестовичи всюду побеждают?
Юрий Чернецкий - сатанист и человек, снабжавший коксом украинских депутатов
Юрий Чернецкий - сатанист и человек, снабжавший коксом украинских депутатов
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Зима 2022 - 2023 гг в Украине: будет очень холодно, люди уже запасаются обогревателями, дровами и буржуйками
Зима 2022 - 2023 гг в Украине: будет очень холодно, люди уже запасаются обогревателями, дровами и буржуйками
ВРУ узаконила тотальную распродажу Украины по дешевке
ВРУ узаконила тотальную распродажу Украины по дешевке
Минус 100 миллионов. Как ядерная война повлияет на жизнь на планете Земля
Минус 100 миллионов. Как ядерная война повлияет на жизнь на планете Земля
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
31.08.22 16:58

Высокопоставленных чиновников Германии подозревают в работе на РФ, — Die Zeit
31.08.22 16:45

Пугачева объяснила, зачем вернулась в Россию
31.08.22 16:37

Накануне визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС россияне якобы задержали «украинских диверсантов»
31.08.22 16:10

В России из-за жары пересохли водопады
31.08.22 16:00

Предстоятель УПЦ раздал детям из семей вынужденных переселенцев около 100 «рюкзачков милосердия»
31.08.22 15:59

В Киеве для развлекательных заведений вводят новые ограничения
31.08.22 15:50

В ЕС не смогли договориться о запрете виз россиянам
31.08.22 15:32

Миссия МАГАТЭ успешно приехала в Запорожье
31.08.22 15:21

В ГСЧС раскрыли масштабную коррупцию
31.08.22 14:58

В Киеве вводятся новые правила на время воздушных тревог
31.08.22 15:59

В Киеве для развлекательных заведений вводят новые ограничения
31.08.22 15:50

В ЕС не смогли договориться о запрете виз россиянам
31.08.22 14:58

В Киеве вводятся новые правила на время воздушных тревог
31.08.22 14:37

В Херсоне гремят мощные взрывы
31.08.22 11:46

В Мариуполе начинаются голодные бунты
31.08.22 09:28

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне уже 47,9 тысяч солдат
31.08.22 08:13

Стали известны подробности смерти Горбачева
30.08.22 16:36

Россия увеличивает численность наемников для войны в Украине
30.08.22 12:53

В Пентагоне подсчитали потери России в войне против Украины
30.08.22 11:21

ВСУ освободили четыре села на Херсонщине
30.08.22 11:12

В Киеве состоялся необычный судебный процесс
26.08.22 11:07

В Киеве горе-мать снимала собственных детей в фильмах для взрослых
27.08.22 14:10

В Киево-Печерской лавре Предстоятель УПЦ возглавил торжества в честь преподобного Феодосия Печерского
25.08.22 12:25

Найден неизвестный штамм ВИЧ
25.08.22 16:32

Энергодар остался без электричества и воды, также впервые была обесточена Запорожская АЭС
25.08.22 14:09

Известный актер огорошил своих поклонников пикантной новостью
27.08.22 13:50

Священник УПЦ рассказал, как Церковь относится к развитию технологий
29.08.22 14:46

ВСУ начали масштабное наступление на юге Украины
29.08.22 15:31

Россияне проводят экстренную эвакуацию из Новой Каховки
27.08.22 13:32

Архиепископ УПЦ рассказал, как можно стать подобным Христу
Фото и Видео
Накануне визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС россияне якобы задержали «украинских диверсантов»
Накануне визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС россияне якобы задержали «украинских диверсантов»
Накануне визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС россияне якобы задержали «украинских диверсантов»
Накануне визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС россияне якобы задержали «украинских диверсантов»
Миссия МАГАТЭ успешно приехала в Запорожье
Миссия МАГАТЭ успешно приехала в Запорожье
Бритни Спирс выложила в Twitter чересчур пикантное видео
Бритни Спирс выложила в Twitter чересчур пикантное видео
На три американских штата обрушилась сильнейшая буря – погибли люди
На три американских штата обрушилась сильнейшая буря – погибли люди
В Мариуполе начинаются голодные бунты
В Мариуполе начинаются голодные бунты
Появилось видео эпичного пожара на нефтебазе в Крыму
Появилось видео эпичного пожара на нефтебазе в Крыму
Байден снова серьезно опозорился на публике
Байден снова серьезно опозорился на публике
Украинцам предлагают каннибальский банкет - стол в виде изуродованного тела российского солдата
Украинцам предлагают каннибальский банкет - стол в виде изуродованного тела российского солдата
В Киеве перекрыли канал продажи животных из Красной книги
В Киеве перекрыли канал продажи животных из Красной книги
Появилось видео эпичного побоища на палках в Москве
Появилось видео эпичного побоища на палках в Москве
fraza.com
Новости блогосферы
29.08.22 10:04

Как так выходит, что залужные и арестовичи всюду побеждают?
22.08.22 12:48

Может, хватит играть по сценариям Банковой?
16.08.22 20:41

По всему миру рухнуло доверие потребителей, или Почему «Кассандра» инвестирует в тюрьмы и психушки
09.08.22 19:27

Почему украинцы массово подают на развод?

Опрос

Какой будет зима 2022-2023 в Украине?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.