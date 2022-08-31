Украина экспортировала почти четыре миллиона тонн зерна

Главное: Украина продолжает экспортировать зерно. На конец лета – почти четыре миллиона тонн.

Детали: На 31 августа за два месяца Украина экспортировала уже 3 миллиона 946 тысяч тонн зерна. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

Отмечается, что в уходящем месяце объем экспорта составил 2 миллиона 264 тысячи тонн зерна.

Стоит уточнить, что за аналогичный период предыдущего сезона указанный показатель составил 8 миллиона 625 тысяч тонн, в том числе 5 миллионов 589 тысяч тонн в августе.

Так, экспортировали 2 миллиона 498 тысяч тонн кукурузы (в прошлом году – 1 миллион 264 тысяч тонн), 1 миллион 139 тысяч тонн пшеницы (4 миллиона 537 тысяч тонн), 310 тысяч тонн ячменя (2 миллиона 755 тысяч тонн), а также полтонны ржи (12,5 тысяч тонн).

Информируется, что суммарный экспорт украинской муки составил 11,9 тысяч тонн (24,1 тысячи тонн), в том числе пшеничной – 10,4 тысячи тонн (23,9 тысячи тонн).

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