В Киеве для развлекательных заведений вводят новые ограничения

Главное: В Киеве в 23:00 начинает действовать комендантский час, поэтому время работы развлекательных заведений сократили. Работать они будут до 22:00.

Детали: С четверга, 1 сентября, в Киеве заведения общественного питания смогут работать только до 22:00. Соответствующее решение принял Совет обороны столицы. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА) в Telegram.

В горадминистрации напомнили, что в Киеве в 23:00 начинает действовать комендантский час.

«Его нужно соблюдать неукоснительно, чтобы не создавать конфликтные ситуации с правоохранителями и силами обороны и не подвергать опасности себя и других горожан», — говорится в сообщении.

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