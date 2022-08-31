В ГСЧС раскрыли масштабную коррупцию

Главное: Чиновники ГСЧС требовали от руководителей крупных торговых центров и компаний взятки за ускоренное согласование разрешительной документации, необходимой для ведения предпринимательской деятельности. По данным СБУ, ежемесячные «прибыли» злоумышленников от организованной ими преступной «схемы» составили более 10 млн грн.

Детали: Служба безопасности Украины ликвидировала масштабную коррупционную схему в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), которая заключалась в системном получении незаконного вознаграждения (взяток) от предпринимателей за согласование разрешительной документации. Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ.

Отмечается, что должностные лица ГСЧС требовали от руководителей крупных торговых центров и компаний взятки за ускоренное согласование разрешительной документации, необходимой для ведения предпринимательской деятельности.

Прежде всего «схема» касалась согласования планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций и аварий на потенциально-опасных объектах, в том числе в крупных торговых центрах, АЗС и других объектах.

«За полученную взятку чиновники ГСЧС не осуществляли фактическую проверку пожарной безопасности в общественных местах, часть из которых оказалась неспособной обеспечить гражданскую защиту людей в момент чрезвычайных ситуаций. В частности, во время ликвидации последствий российских обстрелов. Таким образом, они ставили под угрозу жизнь и здоровье граждан Украины», — говорится в сообщении.

По данным СБУ, ежемесячные «прибыли» злоумышленников от организованной ими преступной «схемы» составили более 10 млн грн.

В результате более 50 синхронных обысков по всей Украине разоблачены десятки должностных лиц ГСЧС, которые брали взятки за фиктивное согласование разрешительных документов по вопросам пожарной безопасности для общественных зданий и сооружений.

На данный момент следователи Службы безопасности сообщили о подозрении первым 6 лицам преступной группы по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 368 («принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом»); ч. 3 ст. 369 («предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу»).

В настоящее время досудебное следствие продолжается. Все участники преступной группы будут привлечены к уголовной ответственности.

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