Зеленский дал дельный совет жителям Крыма

Главное: Владимир Зеленский советует жителям Крыма не приближаться к военным объектам на полуострове. По его словам, украинские защитники будут уничтожать все базы и склады на всей оккупированной территории — и под Луганском, и под Севастополем.

Детали: Президент Владимир Зеленский обратится к жителям Крыма с просьбой не приближаться к российским военным объектам на полуострове и передавать информацию о врагах украинским спецслужбам. Об этом он сказал в своем вечернем видеообращении.

«Сегодня хочу еще раз обратить внимание всех наших людей в Крыму: пожалуйста, держитесь подальше от российских военных объектов, не находитесь вблизи российских баз и военных аэродромов и сообщайте специальным службам Украины всю известную вам информацию об оккупантах, чтобы освобождение Крыма произошло быстрее», — подчеркнул президент.

Он также отметил, что на всей временно оккупированной территории Украины, от Крыма до Харьковщины, у российской армии нет и не будет никакой безопасной базы, ни одного тихого места.

«Наши защитники будут уничтожать все склады и штабы оккупантов, их технику, где бы они ни размещались. Под Севастополем — значит, под Севастополем. Под Луганском — значит, под Луганском. Это украинская земля, и оккупанты могут сделать только две вещи: сбежать или сдаться в плен», — заявил Зеленский, добавив, что других опций Украина им не оставляет.

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