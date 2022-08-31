Стали известны подробности смерти Горбачева

Главное: Скончался Михаил Горбачев. Он долго болел.

Детали: Поздно вечером вторника, 30 августа, стало известно о смерти первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева. Ему был 91 год.

В российской Центральной клинической больнице сообщили, что он скончался после тяжелой и продолжительной болезни.

Отмечается, что политик почти все последнее время проводил в палате в больнице, где ему оказывали паллиативную помощь.

Известно, что у Михаила Горбачева были проблемы с почками.

Кроме этого выяснилось, что его похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с супругой Раисой.

При этом, как сказал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, в Кремле соболезнуют произошедшему.

Справка :

Михаил Горбачев являлся членом ЦК КПСС с 1971 по 1991 год. С 1980 по 1991 год — член Политбюро ЦК КПСС. В 1985 году на внеочередном пленуме ЦК КПСС был избран генеральным секретарем ЦК КПСС, а с 1 октября 1988 года занимал и пост Председателя Президиума Верховного Совета СССР.

В 1990 году на внеочередном третьем Съезде народных депутатов СССР его избрали первым и последним президентом СССР. В декабре 1991 года он сложил с себя полномочия президента СССР после подписания Беловежских соглашений – Соглашения о создании Содружества Независимых Государств и ликвидации Союза.

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