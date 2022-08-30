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Новости > В епархиях УПЦ помогают украинским воинам, нуждающимся и переселенцам

В епархиях УПЦ помогают украинским воинам, нуждающимся и переселенцам

Александра Кудрявцева
30.08.22 16:01
269
В епархиях УПЦ помогают украинским воинам, нуждающимся и переселенцам
Главное: Храмы, монастыри и волонтеры во всех епархиях Украинской Православной Церкви оказывают помощь ВСУ, терробороне, медицинским учреждениям, беженцам и всем пострадавшим в результате военных действий.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей Украинской Православной Церкви организуется всесторонняя помощь всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины.
 
Сотрудники Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам передали продукты на сумму 7 тысяч гривен сестрам милосердия при Кирилловском мужском монастыре Киева, кормящих нуждающихся на территории психбольницы имени И. П. Павлова.
 
Благодаря сотрудникам Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам переселенцы, лица с инвалидностью и многодетные семьи в очередной раз получили продуктовые наборы, одежду, средства гигиены, детские смеси и памперсы. Помощь была оказана 97 лицам.
 
Также сотрудники отдела провели на Южном железнодорожном вокзале столицы традиционный пятничный благотворительный обед. На трапезу пришло 150 нуждающихся, которых ждали вкусные блюда, выпечка и сладости.
 
БФ «ФАВОР» закупил и передал гуманитарную помощь в виде продуктов питания для пенсионеров, лиц с инвалидностью и бездомных, которые при ежедневных обстрелах остаются жить в Харькове. Продуктовые наборы сформировали и доставили в дома нуждающихся волонтеры Пантелеймоновского прихода Харькова.
 
Также прихожане накормили обедом одиноких больных в Харьковских городских клинических больницах № 25 и № 4.
 
В Одессе в день праздника Успения Пресвятой Богородицы, на территории Алексеевского храма епархиальные волонтеры устроили традиционный праздник для детей из малообеспеченных семей, которых оказалось более сотни. Каждому школьнику раздали канцелярские наборы. Дети развлекались на аттракционах, с аниматорами, а также угощались сладким угощением.
 
Продолжается строительство главного социального проекта Одесской епархии УПЦ — хосписа «ПОКРОВ». В настоящее время идет строительство хозяйственного корпуса, где будет находиться кухня, столовая, прачечная, котельная и другие помещения для хозяйственного обслуживания хосписа.
 
В Харькове клирики храма святого равноапостольного князя Владимира протоиерей Ростислав Сабельников и диакон Владимир Малиновский оказали помощь харьковчанам, проживающим в районе Салтовка.
 
По просьбе военного ВСУ управление Черновицко-Буковинской епархии УПЦ передало два набора для ремонта автомобилей ВСУ.
 
В Ровенской епархия, в день Успения Божией Матери, Георгиевский приход Здолбунова после молебна перед новым учебным годом провел детский крестный ход, а впоследствии устроил развлечения для школьников и дошкольников на церковном подворье.
 
Пока дети развлекались, их родители принимали участие в приходской благотворительной ярмарке, во время которой удалось собрать 14 тысяч гривен. Эти деньги верующие хотят направить на покупку многоканального устройства для зарядки. Устройство попросило прихожанин храма, воин ВСУ, с первых дней российского вторжения защищающий Украину на передовой.
 
На территории кафедрального собора Рождества Христова Ивано-Франковска епархиальный отдел благотворительности и социального служения ежедневно с 12.00 до 14.00 организует благотворительные обеды.
 
В тему: На Буковине УПЦ собрали 210 тыс грн для ВСУ и беженцев.
 

Тэги: помощь, УПЦ

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