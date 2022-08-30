На Киевщине сторонники ПЦУ обстреляли храм УПЦ

Россия увеличивает численность наемников для войны в Украине
В Пентагоне подсчитали потери России в войне против Украины
ВСУ освободили четыре села на Херсонщине
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне 47 550 солдат
В центре Николаев гремят взрывы
Россияне проводят экстренную эвакуацию из Новой Каховки
ВСУ начали масштабное наступление на юге Украины
Германия передаст Украине новейшее оружие в ближайшие недели
Российские войска отрезаны от поставок боеприпасов из Крыма
ВСУ все ближе подбираются к Херсону. Враг бежит с поля боя