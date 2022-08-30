«Динамо» сменило «домашний» стадион на матчи группового этапа Лиги Европы

Главное: Стало известно, где «Динамо» будет играть номинально домашние игры группового этапа Лиги Европы. Домашней ареной для киевлян станет «Краковия».

Детали: Киевское «Динамо» будет проводить домашние матчи группового раунда Лиги Европы в Кракове на стадионе «Краковия». Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

В этом сезоне из-за полномасштабной войны в Украине, развязанной российскими оккупантами, все домашние матчи квалификации Лиги чемпионов «Динамо» играло в польском городе Лодзь на стадионе ЛКС имени Владислава Крола.

По информации журналиста Игоря Цыганыка, причиной «переезда» киевского клуба послужили более выгодные финансовые условия — проведение одного матча в Лодзи обходилось киевлянам в 150 тысяч евро, в то время как одна игра в Кракове будет стоить 50 тысяч евро.

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